ボートレース下関の「ふくーる下関１３周年記念日本トーター杯お盆特選」が１０日に開幕する。高岡竜也（３２＝山口）が引き当てたのは、２連率３３％の６４号機。前操者・宮下元胤が上位の伸びを武器に、優出３着を果たした快速機だ。前検では「いいエンジンという評判だけど、回り過ぎていて目立つ感じではなかった。前検のこの気象条件なら叩かないといけないかな」とポツリ。その一方で「合えばいい足になりそう。エン