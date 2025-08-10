◇第107回全国高校野球選手権1回戦（2025年8月9日甲子園）1回戦4試合があり、3季連続出場の西日本短大付（福岡）は延長10回タイブレークの末に弘前学院聖愛（青森）に競り勝った。日本ハム・新庄剛志監督（53）の母校が1992年以来の全国制覇に向け発進した。春夏通じて初出場の聖隷クリストファー（静岡）は来秋ドラフト候補・高部陸投手（2年）が1失点完投し初勝利を飾った。