名古屋市昭和区で7月、住宅に忍び込み現金約3000万円を盗んだとして37歳の無職の男が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、名古屋市昭和区に住む無職の男（37）です。 警察によりますと、男は7月26日午前8時45分ごろから午後6時すぎまでの間、昭和区の会社役員の男性の自宅に侵入し、現金約3000万円を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は「金額は違いますが間違いありません」と