阪神の近本光司外野手と広島の球団公式マスコット・スラィリーの意外な関係が明らかになった。１０日、近本はスラィリーの３０周年記念ということでインスタグラムのストーリーズに「スラィリー３０周年ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ」と祝福のメッセージを投稿した。４日前にスラィリーの公式インスタグラムで公開された動画では「スライリーの面白いパフォーマンス期待しています。また僕にちょっかいかけにきてください