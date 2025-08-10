日米関税交渉を担当する赤沢大臣はきょう帰国し、アメリカ側に大統領令の修正などを速やかに行うよう改めて求める考えを示しました。赤沢亮正 経済再生担当大臣「可及的速やかに相互関税に関する大統領令を修正する措置を取るよう、また、自動車・自動車部品の関税を引き下げる大統領令を発出するよう、あらゆる形で強く申し入れていく」今回の訪米で、赤沢大臣はベッセント財務長官らと協議し、相互関税の大統領令を速やかに