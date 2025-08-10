気象庁は10日午前0時20分、福岡県に記録的短時間大雨情報を発表した。午前0時に、福津市付近で1時間に約110ミリの猛烈な雨が観測されている。福岡県では9日午後11時40分には、新宮町付近で1時間に約120ミリの大雨が観測され、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表していた。福岡県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっており、ただち