◇明治安田J1リーグ第25節川崎F2―5福岡（2025年8月9日UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）7位・川崎Fはホームに11位・福岡を迎えた一戦で今季最多の5失点を喫して2―5で敗れ、リーグ戦初の2連敗となった。先発デビューした新加入の元クロアチア代表DFウレモビッチが1―0の前半15分に危険なプレーで一発退場。2―2の前半終了間際にはDFファンウェルメスケルケンが2度目の警告を受けて9人の戦いを強いられた。「退場で