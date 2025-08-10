ボートレース蒲郡のお盆開催「日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦」は９日、開幕した。杉山裕也（３９＝愛知）の初戦は１０Ｒ１号艇。スロー３艇がコンマ０台で踏み込む激しいスタート合戦となったが、インからコンマ０５の好Ｓを決めて先マイを果たすと、そのまま押し切って逃げ切り勝利。好発進を決めた。ピットに戻ると「行き足、出足は自信があったので、１回スタートで放っても持つと思って様子をみた。スタ