福岡県で、活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生しました。九州北部では、記録的な大雨となるおそれがあり、大雨災害に厳重な警戒が必要です。福岡県・福岡地方では、集中豪雨をもたらす線状降水帯が発生しました。同じような場所で非常に激しい雨が降り続き、急激に大雨災害の危険度が高まっています。新宮町付近では、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。10日日曜夕方までの予想雨量は、九州北部で300ミリ、四