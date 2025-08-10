天津市中心市街地の風景。（６月３日、ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月9日】中国天津市で開催予定の上海協力機構（SCO）天津サミットが近づき、街のあちらこちらでサミット関連の要素を目にするようになった。市内を流れる海河のほとりは夜になると美しくライトアップされ、盛大なイベントを迎える雰囲気が高まっている。SCOは中国が設立に携わり、中国の都市名を冠した初めての国際機関。加盟国は