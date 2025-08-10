気象庁＝東京・虎ノ門前線や上空の寒気の影響で、9日は九州や東北などで大雨の場所があった。気象庁は9日深夜から10日未明にかけ、福岡県の福岡地方と北九州地方で線状降水帯が発生したとして、顕著な大雨に関する気象情報を発表した。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水の危険度が急激に高まっているとしている。福岡県新宮町付近ではレーダーによる解析の結果、9日午後11時40分までの1時間に約120ミリの雨量となった。気象庁は10