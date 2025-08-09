◆第107回全国高校野球選手権・1回戦市船橋2―6明豊（9日、甲子園）甲子園の夜空に響き渡るぐらい大きな声で校歌を歌った。過去2年は初戦敗退に終わった明豊（大分）が、3年ぶりに夏の勝ち名乗りを上げた。171センチ、67キロのサウスポー寺本悠真（3年）が甲子園のマウンドで躍動した。甲子園のマウンドに立つのは昨春、昨夏に続き3度目。「甲子園の経験があるから託した」と川崎絢平監督が起用したエースが、通算8イニン