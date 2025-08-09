◆第107回全国高校野球選手権・1回戦市船橋2―6明豊（9日、甲子園）明豊（大分）の1年生川口琥太郎が初めての甲子園で6番・遊撃でスタメン出場し、2安打1打点の活躍を見せた。最初の2打席は安打が出なかったが、6回の初安打が右前適時打となり初打点を記録。8回にも中前打を放った。「緊張せず楽しもうと思った。安打が1本出てしっかり足が動くようになりました」と笑みを見せた。最後はショートフライをがっちりつかん