九州北部地方では、10日の夜にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。土砂災害や河川の氾濫などに警戒が必要です。九州北部地方では前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっています。このため、10日の夜にかけて、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。10日午後6時までの24時間降水量は、いずれも多いところで