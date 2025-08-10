巨人・大城卓三捕手（３２）が９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で８回に代打で途中出場。決勝犠飛を放ち、チームの勝利に貢献した。３―３で迎えた８回一死満塁の絶好機にリチャードの代打として打席に立った大城卓は、カウント０―２から４番手・伊勢の投じた３球目、１５０キロの外角高め直球を捉えると、左翼方向に流し打ち。これが決勝犠飛となり、勝利の決め手となった。お立ち台に上がった背番号２４は追い込まれて放った一打