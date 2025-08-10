【BS12 トゥエルビ：映画「ジャングル大帝劇場版（1966）」デジタルリマスター版】 8月10日19時～ 放送 BS12 トゥエルビにて、映画「ジャングル大帝劇場版（1966）」デジタルリマスター版が本日8月10日19時から「日曜アニメ劇場」にて放送される。 本作は、テレビシリーズ「ジャングル大帝」の第1話「行けパンジャの子」、第41話「さすらいの死神」の2エピソ&#12