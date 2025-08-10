◆パ・リーグロッテ２―３オリックス（９日・ＺＯＺＯマリン）オリックスは９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で、野球協約にて定められた４人を上回る、５人の外国人選手をベンチ入りメンバーに記載していた。笠原責任審判は「（本来は）パ・リーグの事務局がメンバー表を全部確認し、我々がもらう。事務局のチェックを信用してしまっていた」と両軍や審判団も含め、見落としていたことを説明。岸田監督は「こちらの確認ミス。試合直