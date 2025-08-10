◆パ・リーグロッテ２―３オリックス（９日・ＺＯＺＯマリン）オリックス・中川圭太内野手が、２年ぶりに左翼で先発出場した。今季は外野のレギュラーとして、中堅で４８試合、右翼で２８試合に先発。岸田監督は「前々から（左翼を守る）話はあって、練習はしてくれていた。それで、やっと（出番が）来ました」と説明した。これまでは「中堅・中川」、「左翼・広岡」のコンビが多かったが、２人の守備位置を入れ替え。指揮官は