16日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)では、SEKAI NO OWARIを1時間特集する。SEKAI NO OWARIヒット曲「RPG」や名曲「眠り姫」、TVアニメ『ONE PIECE』の主題歌として書き下ろした「最高到達点」、最新曲「図鑑」の4曲を披露。メンバー思い出の地を巡るロケも繰り広げる。SEKAI NO OWARIが結成して初めてライブを行った稲毛海浜公園・野外音楽堂では、後のヒット曲「虹色の戦争」の原型となる楽曲