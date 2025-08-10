「ミスマガのアソビバ！ラスト・トリップ」より葉月くれあさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ラスト・トリップ」、「噂のコリアンガール」、「日曜日のseju」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！ラスト・トリップ」には葉月くれあさんのグラビアが掲載されているほか、「噂のコリアンガール」にはチェル・ソラさん、「日曜日のseju」