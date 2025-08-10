1989（平成元）年8月10日、海部俊樹新首相が、幸世夫人に見送られて笑顔で自宅を出た。前日の首相指名選挙は衆院が海部氏、参院が土井たか子社会党委員長を指名したが、衆院の議決が優先し、初めてとなる昭和生まれの首相が誕生。新内閣発足を前に「さあ、始まった。決意を新たにしている」と張りのある声で話した。