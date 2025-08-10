¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢REAL AKIBA BOYZ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡ª REAL AKIBA BOYZ¤Î¿·¶Ê¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤¬¡¢8·î10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¡È¥ª¥¿¥¯³èÆ°¡É¤Ç¤ª¶â¤òÏ²Èñ¡á»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¾ð·Ê¤ò¡¢·Ú²÷¤Ê¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡£²÷³è¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¥Ý¥¨¥ßー¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¤É¤³¤«Í«¤¤¤ä°¥½¥¤ÎÉº¤¦²Î»ì