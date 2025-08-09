9日、福岡県では、線状降水帯による非常に激しい雨が続いています。引き続き、土砂災害、河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。福岡県「線状降水帯」発生中9日、福岡県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。前線の影響で、福岡県では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。福岡県では、10日の夜にかけても活発な雨雲