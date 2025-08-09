◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）巨人の坂本勇人内野手が６回に代打で登場。一時勝ち越しとなる適時二塁打でチームを逆転勝利に導いた。百戦錬磨の冷静さと勝負強さが光った。２―２の６回１死一、二塁で打席へ。ケイの初球だった。モーションを盗んだ二塁走者・キャベッジの好スタートを視線で捉え、瞬時にバントの構えを見せて盗塁をアシスト。一、三塁となり、４球目の内角１５１キロ直球を左翼線