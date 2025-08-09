気象庁は、9日午後11時50分に「記録的短時間大雨情報」を福岡県へ発表しました。午後11時40分までの1時間に、新宮町付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼9日午後11時40分までの1時間雨量・新宮町付近約120ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖