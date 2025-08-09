気象台は、午後11時49分に、洪水警報を直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・直方市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、新宮町などに発表 9日23:49時点福岡、北九州、筑豊地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害10日夜遅く