◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）女房役を務めた阪神・坂本が、連続無失点を38試合へ伸ばした石井について「（石井）大智が作りあげたものだと思う」と称賛の言葉を贈った。石井は4点リードの9回から登板した。先頭・山田を低めの変化球で空振り三振に打ち取ると、続く中村悠は152キロの直球で三ゴロ。最後は代打・宮本を低めの直球で見逃し三振に料理した。これで連続無失点は38試合となり、歴代2