◇セ・リーグ阪神6-2ヤクルト（2025年8月9日京セラD）及川が2―2の8回に登板し、1回を無失点とした。これで自身13試合連続無失点となった。「ここ数試合は内容の良くない投球もあったんですけど、3人で切れて良かったです」3番・内山から始まる打順だったが、三人斬りで仕留めた。4番・村上からは低めツーシームで空振り三振。前日8日も村上から奪三振。連夜、主砲を斬った。「しっかり三振を取れたので良かった」と納