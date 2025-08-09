◆第107回全国高校野球選手権大会・1回戦明豊6―2市船橋（9日、甲子園）明豊（大分）の藤翔琉（2年）が2安打3打点の活躍で夏の大会3年ぶりの勝利に貢献した。3回2死二、三塁、真っすぐを中前に運んで2点を先制。1打席目は内角の真っすぐを詰まらせて二ゴロになったことを踏まえ「それを頭に残しておいたら打てなかった。うまくリセットして外角を中心にセンター方向に打とうと思った」と振り返った。この一打で打席での