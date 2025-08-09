ホロライブ所属の常闇トワが、2ndアルバム『SHIN』を10月8日に発売する。さらに、10月29日には有明アリーナにて2ndソロライブ＜Tokoyami Towa 2nd Live “SHINier”＞を開催することが決定した。本作は、全国流通としては2作目となるアルバムで、先行配信された「My Abyss」「バズビバザヴ」「ChewyChewy」に加え、ヒグチアイ、R・O・N、和ぬか、ユリイ・カノン、瀬名航による新曲が収録されている。「シン」というテーマのもと、