「福高（ふっこう）」の通称で知られる福岡高（福岡市博多区）のバレーボール部が創部100周年を迎え、8月16日に同校の体育館で同じく福岡県内屈指の進学校でもある修猷館高と記念試合を行う。当日は市内のホテルで祝賀会も開催される予定。福高出身で部のOB・OG会長を務める森君夫さん（61）＝KBC九州朝日放送社長＝は「今年は戦後80年の節目の年でもあり、平和であってこそのスポーツであり、部活動であることを、あらためて