世界の名手が集い４チーム１２騎手で争われるドバイデューティフリー シャーガーカップ（英国・アスコット競馬場）が現地時間９日（日本時間同日夜）行われ、日本から参戦した坂井瑠星騎手がプリンスオブインディアに騎乗した４Ｒのシャーガーカップ・スプリント（芝１２００メートル）で勝利を飾った。１Ｒは２着。２度目の騎乗となった３Ｒは１０着だったが、この日３度目の騎乗となった４Ｒで会心の勝利を挙げた。レースで