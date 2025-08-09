カーリング女子で北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）が順調に白星を重ねている。どうぎんクラシック３日目（９日、北海道・どうぎんカーリングスタジアム）の予選では妹分のロコ・ステラに８―２で快勝すると、中部電力にも３―１で勝利。４勝０敗で予選を突破し、１０日の準決勝で北海道銀行と対戦することが決まった。今季初戦となった前週の稚内みどりＣＨＡＬＬＥＮＧＥＣＵＰ（北海道・稚内市みどりスポーツパー