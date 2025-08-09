◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦佐賀北５Ｘ―４青藍泰斗＝延長１０回タイブレーク（９日・甲子園）青藍泰斗は延長戦で無念のサヨナラ負け。旧校名の葛生で出場した１９９０年以来、２度目の夏の甲子園だったが、念願の初勝利を手にすることは出来なかった。アルプス席には、３５年前の葛生のエース・早川貴弘さん（５３）と、主将で捕手だった清水剛さん（５３）の姿があった。早川さんは「３５年ぶりに出