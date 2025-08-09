マンチェスター・ユナイテッドは9日、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコ(22)がライプツィヒから加入すると発表した。契約期間は2030年6月までの5シーズン。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、移籍金は7650万ユーロ(約131億6000万円)で、成績に応じたボーナス850万ユーロ(約14億6200万円)が含まれるという。シェシュコは2023年夏にザルツブルクからライプツィヒへ渡り、昨季は公式戦45試合の出場で21ゴール6アシスト