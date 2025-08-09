[8.9 J1Âè25Àá ÀîºêF 2-5 Ê¡²¬ UÅù¡¹ÎÏ]¼ç¿³¤È¤ÎÈ½Äê³ÎÇ§¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥­¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¼ç¿³¤Ø¤Î¼è¤ê°Ï¤ß¤Ê¤É¤òËÉ¤°¿·¶¥µ»µ¬Â§¡Ö¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïº£Àá¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂà¾ì¼Ô¤äPK¤ÎÈ½Äê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÂç»ö¾Ý¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼ç¿³¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀîºêF¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥óMFÏÆºäÂÙÅÍ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã