[8.9 J1第25節 東京V 1-0 横浜FM 味スタ]待望の今季初ゴールが、主力の大量流出に揺れるクラブを勢いづける決勝点となった。東京ヴェルディDF谷口栄斗は0-0で迎えた後半17分、右サイドに開いたMF齊藤功佑からの左足クロスにファーサイドで反応。「ハーフタイムに功佑くんに『ファーが空いているんでファーに蹴ってください』と言っていたらいいボールを蹴ってくれた」。狙い通りのボールに高い打点のジャンピングヘッドで合わせ