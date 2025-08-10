抗議活動の参加者を排除する警察官＝9日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英ロンドンで9日、親パレスチナ団体「パレスチナアクション」の活動を禁じる英政府の決定に抗議するデモが開かれた。ロンドン警視庁はX（旧ツイッター）で団体への支持を表明するプラカードを掲げたとして約200人を逮捕したと明らかにした。パレスチナアクションの活動家2人は6月、ロンドン郊外の空軍基地で軍用機2機に塗料を吹き付け、損