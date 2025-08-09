◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス２回戦が行われ、世界ランク２８位の戸上隼輔（井村屋グループ）が、同１７位のリンド（デンマーク）を３―１で破った。第１ゲーム（Ｇ）は２―１１で落としたが、第２Ｇ以降は持ち前の強打がさく裂。午後１１時を過ぎた最終試合で、３ゲーム連取で逆転勝ちを収めた。準々決勝は世界２位の王楚欽（中国）に挑む。これで日本勢は男子の戸上