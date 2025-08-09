◇ナ・リーグナショナルズ0―5ジャイアンツ（2025年8月8日サンフランシスコ）ナショナルズの小笠原慎之介投手が8日（日本時間9日）、ジャイアンツ戦で2番手で登板。2回1/3を2安打1失点、1奪三振2四球だった。小笠原は0―4の6回1死でマウンドへ。この回は2人をアウトにして無失点で終えた。7回も連続四球で無死一、二塁としたが後続を抑えて無失点。8回に先頭・李政厚（イ・ジョンフ）の左前打から1点を失った。今