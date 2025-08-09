北海道弟子屈町の交差点で9日、乗用車とトラックが出合い頭に衝突し、乗用車に乗っていた家族とみられる男女4人が搬送されました。このうち50代と20代の女性2人の死亡が確認されました。原型をとどめないほど大破した白い乗用車。事故があったのは、弟子屈町美留和の国道と町道が交わる交差点です。9日午後4時15分ごろ、国道を南へ走行していたトラックと右から来た乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、乗用車に乗ってい