気象台は、午後11時18分に、大雨警報（土砂災害）を壱岐市に発表しました。また洪水警報を壱岐市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・壱岐市に発表 9日23:18時点壱岐・対馬では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■壱岐市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間10日朝□洪水