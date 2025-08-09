◇セ・リーグ巨人4−3DeNA（2025年8月9日横浜）巨人・菊地大稀が、23年8月27日の阪神戦（東京ドーム）以来、713日ぶりの白星を挙げた。7回に3―3の同点にされ、なお2死二、三塁の場面で5番手としてマウンドへ。宮崎を3球で右飛に打ち取り、続く8回に味方が勝ち越した。「うれしい。次はもっと安心して見てられるようなピッチングを目指して、これから信頼をどんどん勝ち取っていけるように頑張りた」と菊地。4年目