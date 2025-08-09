西武・岸潤一郎外野手（２８）が９日の楽天戦（ベルーナ）で「右太もも裏違和感」を発症。７回の守備から途中交代した。この試合に「３番・中堅」でスタメン出場していた岸。６回先頭の第３打席では左越え二塁打で出塁。しかし、二死三塁で三走となった岸はデービスの三ゴロで全力疾走することができず、７回の守備から交代した。西口監督は試合後のインタビュー中に「たぶん抹消します」と明言。今年初の一軍昇格となった４