◇パ・リーグ西武9−4楽天（2025年8月9日ベルーナD）西武・古賀悠が2試合連続の一発でチームに勝利を呼び込んだ。2回2死一塁で、滝中のスライダーを左翼へ先制の4号2ラン。「うまく打てた。（先発の）隅田を援護することができた」と振り返った。今季4号は、昨年の3本を上回る自己最多。この日はさらに2安打を追加して猛打賞をマークし、お立ち台では「ほんとにまぐれとしか言いようがない」と振り返った。後半戦か