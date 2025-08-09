ボートレース徳山の「黒神杯争奪戦」が１０日に開幕する。原田篤志（４５＝山口）が好調参戦だ。７月芦屋でＶ→からつ５着→前節の大村男女Ｗ優勝戦でＶと３節連続優出中でそのうち２Ｖ。「いいエンジンを引いていただけ。でも流れがいい」と振り返る。まだ当地お盆戦はまだＶがない。「お盆戦だからというのは特にない。でも事故してから、もうすぐ１年。記念とか上を目指してるのは変わってないけど、気持ちの面で変わった