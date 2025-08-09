ボートレースからつの「お盆特選〜がばい王者決定戦〜」が１０日に開幕する。末永和也（２６＝佐賀）が引き当てた４６号機は６優出４ＶでＡ評価の実績機。しかも、ＧＷ戦ではコンビを組んで優勝している。「１回乗ったことがあるエンジン。ＧＷ戦で乗って、その時は出足が良かった。伸びもちょっと分がいいのかな。ターンで進む感じはある。ただ、回ってない感じがしたので、そこら辺を調整したら良くなるだろうな」と一度、乗