◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節川崎２―５福岡（９日・Ｕ等々力）川崎は前半１５分に新加入ＤＦウレモビッチが危険なスライディングで一発退場。同点の前半アディショナルタイム７分にはＤＦファンウェルメスケルケン際が相手の突破を止め、２枚目の警告を受け、２人少ない状況になった。後半の４５分間を９人で戦ったことが大きく響いた。２―２で迎えた後半２８分にＦＷ名古にＰＫを決められ、勝ち越された。その後もＦＷ