◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（９日・横浜）巨人が７投手の継投で１点差勝利。３時間４４分ゲームに杉内俊哉投手チーフコーチは「疲れたな〜。疲れた。勝って良かった。本当に」と肩をなで下ろした。７回、４番手の石川が同点とされ、なお２死二、三塁のピンチの場面でベンチは右の菊地を投入。４番・宮崎を右飛に抑え、直後に打線が勝ち越した。この継投についてコーチは「一応、ＫＫ（ケラー）と菊地を用意し