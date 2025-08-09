◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（８日・横浜）慣れ親しんだ横浜の地で、新たな一歩を踏み出した。１点を追う５回２死、乙坂智外野手が代打で登場。かつての本拠地はどよめきと拍手で包まれた。先発・ケイが投じた初球の１４２キロ変化球に反応。「スコアラーの方々とも話しながら軌道をイメージして、そのイメージ通り来た」。振り抜いた打球は、左翼・佐野が伸ばしたグラブをかすめてフェンス際で弾んだ。巨人加